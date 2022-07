Motorista e motociclista idoso morrem em acidente envolvendo três veículos na MT-270

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos na madrugada deste domingo (3), na MT-270, a cerca de 4 Km de Rondonópolis (MT). As vítimas fatais foram identificadas como Fabrício Andrade, 47 anos e o idoso Emanuel Castro de Araújo, 66 anos.

Conforme informações, Fabrício seguia em uma caminhonete Amarok sentido Guiratinga a Rondonópolis, quando tentou ultrapassar uma moto Biz que estava sendo pilotada pelo idoso Emanuel, momento em que bateu de frente com um caminhão e acabou atingido a moto.

Com a força do impacto, o capô da caminhonete arrancou, o motorista foi lançado para fora do veículo e perdeu membros do corpo. O motociclista foi lançado para o matagal com várias fraturas pelo corpo. Os dois morreram no local do acidente.

Já no caminhão havia um casal. Os dois foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento.

Duas viaturas do SAMU compareceram na ocorrência. A Polícia Militar (PM) também esteve no local e controlou o trânsito.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Politec estiveram no local e registraram a ocorrência.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para limpar a pista que ficou com muito óleo na pista.

NOTA DE PESAR

A OAB/Subseção de Rondonópolis lamenta o falecimento do advogado FABRÍCIO FERRAZ DE ANDRADE , em virtude de acidente de carro na MT 270, na manhã deste domingo (03/07).

Nossas condolências aos familiares e amigos(as).

Que Deus possa confortar o coração de cada um.

Ainda não há informações sobre o velório.

Diretoria

OAB/Subseção de Rondonópolis.