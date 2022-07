Motorista é surpreendida por dupla armada e tem carro roubado ao sair de conveniência

Uma jovem de 28 anos foi vítima de roubo na noite desta quinta-feira (28), após ser surpreendida por dois suspeitos armados e ter o carro Toyota Corolla roubado, em Rondonópolis (MT).

A vítima disse que estava em uma conveniência que fica na avenida Júlio Campos e que havia deixado o carro estacionado. Ao ir até o veículo, ela disse que percebeu que haviam dois indivíduos parados na esquina próximo ao carro.

Diante da situação, a vítima disse que passou pelos suspeitos fingindo não ter notado, entrou no carro e travou as portas, momento em que a dupla bateu no vidro do automóvel

com uma arma de fogo mandando a ela abrir a porta.

Ainda conforme informações, um dos indivíduos assumiu a direção e o outro foi no banco de trás, seguindo sentindo ao bairro Parque São Jorge.

A vítima disse que os suspeitos falaram que não iriam fazer nada com ela, mas precisavam de dinheiro.

Diante da situação, a vítima vendo que estavam indo sentido ao Parque São Jorge, falou para os indivíduos que morava no bairro Jardim Atlântico e pediu para eles deixá-la na casa dela ou próximo ao local.

Os suspeitos deixaram a vítima na esquina da casa dela e fugiram em seguida com o carro, tomando rumo ignorado.

A PM foi acionada e realizou rondas atrás dos suspeitos.

Alguns familiares da vítima que também estavam à procura do veículo, conseguiram encontrar o carro abandonado na divisa do Bairro Cidade de Deus com o Bairro Jardim Atlântico.

O veículo foi entregue para a vítima.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência n° 2022.204477.