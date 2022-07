MP Eleitoral recorre de decisão e diz que Neri espalha propaganda por todo o Estado

O Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão que negou retirar outdoors do deputado federal Neri Geller (PL) por suposta propaganda eleitoral antecipada em Cuiabá e Várzea Grande.

A decisão foi dada pela desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, do Tribunal Regional Eleitoral (TSE). Ela entendeu que os outdoors tratava-se apenas felicitações do parlamentar aos dois municípios.

No recurso, o MP declarou que o deputado tem espalhado as instalações em todo o Estado e anexou no processo fotos de um outdoor dele em Tangará da Serra.

O MP ainda destacou que Neri faz questão de citar na publicação que o parabéns é do deputado federal “demonstrando ligação direta da veiculação com pretenso cargo público, ou seja, há ilícita exposição da imagem na forma de propaganda antecipada”