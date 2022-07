MT | Número de abates cresce e exportação de carne bovina bate recorde

A movimentação nos frigoríficos em atividade em Mato Grosso está maior este ano em comparação com os primeiros seis meses do ano passado. O salto no número de abates foi de 5,22% no período. Mais de 2,34 milhões animais foram abatidos entre janeiro e junho deste ano, 116,05 mil a mais que no primeiro semestre de 2021. Os números são do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA/MT).

Assim como os abates, as exportações de carne bovina também estão em alta. Aliás, o volume embarcado neste primeiro semestre foi o maior já registrado no estado. De acordo com o Secretária de Comércio Exterior (SECEX) foram 272,64 mil toneladas (equivalente carcaça) até aqui. Volume 32% superior ao exportado entre janeiro e junho do ano passado, que chegou a 206,01 mil toneladas.

A receita obtida com os embarques totalizou US$ 1 bilhão no acumulado deste ano, contra US$ 750 milhões nos primeiros seis meses de 2021.