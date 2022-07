‘Mulher da casa abandonada’ é foragida do FBI e não foi mais vista por vizinhos de mansão

A mulher que vive na mansão abandonada em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, é foragida do FBI, departamento de polícia dos Estados Unidos. Margarida Bonetti e o marido são acusados de manter a empregada doméstica sem salário, sendo agredida e impedida de deixar a casa por 20 anos enquanto o casal morava no exterior.

A mansão foi tema de podcast do jornal Folha de S.Paulo, que relatou que a mulher morava na casa com aspecto de abandonada. Ela aparecia de vez em quando nas janelas, sempre com pomada branca no rosto. Aos vizinhos, se apresentava como Mari.

Em entrevista ao Cidade Alerta, o chefe da segurança do bairro, Edvaldo Palma Santos, informou que a mulher o tratava bem: “Se ela precisava de alguma coisa, eu estava aqui. Ela aparecia na janelinha e falava: ‘Capitão’, eu perguntava se tava tudo certo”.

Era vista poucas vezes. Mas, na pandemia, sempre que aparecia, estava com o rosto pintado de branco e usava roupas simples. Ela costumava ficar na varanda e também varria a calçada.

“Você a via numa semana três vezes e ficava dois meses sem ver”, disse um morador.

Investigação