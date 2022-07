Mulher de 57 anos é socorrida em trilha neste domingo

Uma mulher de 57 anos foi socorrida em uma trilha que leva à cachoeira Poço Encantado, em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, na tarde deste domingo (24). A vítima teria caído em um local de difícil acesso. Ela foi socorrida e levada pela equipe aérea dos

Bombeiros para a UPA Oeste, na capital mineira, com suspeita de fratura no tornozelo.

Três guarnições do Corpo de Bombeiros, incluindo a aeronave Arcanjo 2, se deslocaram para o salvamento da vítima.

As equipes a localizaram e registraram suspeita de fratura no tornozelo direito. Ela teve o membro imobilizado pelo médico da aeronave. Após ser retirada juntamente com uma acompanhante, ambas foram levadas para uma unidade de saúde em Belo Horizonte.