Mulher envolvida em golpe com vítima no estado da Paraíba é presa pela Polícia Civil

Uma mulher identificada como integrante de um grupo criminoso envolvido com golpes praticados pela internet foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (14.07), em ação da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes, em Cuiabá.

As investigações iniciaram após a equipe da Delegacia de Estelionato ser acionada com informações sobre uma vítima de golpe na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, que foi induzida a erro e efetuou transferências eletrônicas para uma conta bancária indicada pelo estelionatário.

Após a vítima procurar a delegacia da sua cidade, o delegado da Polícia Civil de João Pessoa (PB) identificou que a conta do beneficiário do depósito era em Cuiabá, entrando em contato com a Delegacia de Estelionato da Capital.

Com os dados passados pela vítima e a troca de informações com a agência bancária, foi possível chegar a identidade da dona da conta bancária que foi localizada presa em flagrante, momentos após a comunicação dos fatos. Em checagem no celular da investigada, foi verificado que logo após receber a transferência, ela imediatamente distribuiu os valores para três contas bancárias diferentes.

Segundo o delegado da Delegacia de Estelionato, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, há, no mínimo, cinco pessoas diferentes envolvidas no crime, uma que ludibriou a vítima por meio telefônico, a mulher presa em Cuiabá, responsável pelo recebimento dos valores, e os outros três responsáveis pelas contas bancárias para as quais foram posteriormente transferidos os valores tornando seguro o proveito do crime.

“O modo de ação do grupo revela uma estrutura organizacional que se espalha pelo país: a dos estelionatários eletrônicos. Eles possuem funções diversas e bem definidas, em que uma pessoa atua com engenharia social, fazendo a vítima fornecer seus dados e depois cair no golpe, enquanto outro recebe os valores em sua conta e imediatamente os distribui para diversas contas, a fim de que, em caso de tentativa de bloqueio dos valores, eles já não estejam mais disponíveis”, explicou o delegado.

Os procedimentos realizados pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Estelionato, serão encaminhados para a Polícia Civil da Paraíba, que ficará responsável por dar continuidade às investigações, uma vez que em razão das recentes alterações promovidas pela Lei Federal 14.155/2021, em casos de crime de estelionato que envolvam transferências de valores, a competência é firmada na residência da vítima (CPP, art. 70,§ 4º).