Município e Estado assinam convênios de mais de R$ 72 milhões para obras no Distrito Rondonópolis

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), assinou, nesta sexta-feira (22), com o governador Mauro Mendes (UB) as autorizações de dois importantes convênios para investimentos em obras de infraestrutura e logística voltadas para fomentar e fortalecer o desenvolvimento do município. Um é para realizar as tão aguardadas obras de recuperação total das vias do Distrito Industrial Rondonópolis (conhecido como distrito antigo) e o outro é para o fornecimento de aduelas de concreto que serão utilizadas para substituir pontes de madeira na zona rural do município.

Os investimentos previstos nos dois convênios assinados entre Prefeitura de Rondonópolis e o Governo do Estado superam os R$ 72 milhões. A formalização de mais uma parceria entre o município e o governo estadual para estas duas importantes obras de melhoria de infraestrutura e logística do município ocorreu num ato realizado no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

“Quero agradecer o apoio que estamos recebendo do governo do Estado. São mais dois convênios importantes que estamos assinando nesta sexta-feira. Precisamos de infraestrutura e o governador está ajudando com investimentos”, disse o prefeito, lembrando que o município e o Estado celebraram, recentemente, outros convênios para obras de melhoria da infraestrutura dos distritos industriais Augusto Bortoli Razia e Fabrício Vetorasso.

“São várias parcerias e Rondonópolis precisa disso. Temos cinco distritos industriais e a gente precisa estruturá-los para esse novo momento pelo qual Mato Grosso passa”, disse o prefeito José Carlos do Pátio.

ADUELAS

Ele também ressaltou que o outro convênio assinado nesta sexta-feira com o governador Mauro Mendes irá contribuir para o avanço significativo na logística do município, assegurando um transporte mais seguro e uma melhor trafegabilidade. Pois, a parceria acertada irá resultar no fornecimento de 288 metros de aduela de concreto para substituir pontes de madeira na zona rural.

Os investimentos previstos para este convênio no fornecimento de aduelas são de R$4.272.416,45, sendo que o montante R$1.455.691,08 serão provenientes dos cofres do Estado. “Esta outra parceira estabelecida hoje com o Estado irá possibilitar que façamos um grande investimento em obras estruturantes, que garantirão uma logística melhor para o escoamento do que é produzido na nossa zona rural”, observou o prefeito José Carlos do Pátio.