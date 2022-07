Museu de História Natural de MT realiza oficinas e atividades gratuitas para crianças

O Museu de História Natural de Mato Grosso realiza de 22 a 24 de julho a semana do Kamalupe. Durante as férias escolares, crianças e adolescentes poderão aproveitar diversas atividades e oficinas na área verde do Museu, gratuitamente, como caça ao tesouro, contação de histórias e exibição de filmes.

A programação é voltada para crianças de 4 a 15 anos, porém é aberta a toda comunidade.

Kamalupe significa panela grande no idioma aruak do povo Waurá, localizado no Xingu. A fabricação dessas panelas faz parte de sua cultura: feitas de barro, servem para todas as atividades, principalmente quando chega a época de festas e colheita de mandioca e milho. O evento de férias leva esse nome por trazer atividades que remetem o contato com a terra e com o fazer com as mãos, colocando as crianças em contato com a natureza e com o analógico.

O Museu está ofertando 20 vagas para oficina de desenho, oficina de pintura em pedra, oficina de argila, contação de histórias e oficina de produção de brinquedos recicláveis, caça ao tesouro, e sessão de cinema. As inscrições para o Kamalupe são gratuitas e seguem abertas até o preenchimento das 20 vagas de cada atividade. Inscreva-se aqui.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (22.07)

9h às 11h – Contação de História + Oficina de produção de brinquedos recicláveis (20 vagas)

Ministrante: Mariana Neves – Artista e Professora; e Anibal Pereira – Artista

14h às 16h – Oficina de Pinturas em pedras (20 vagas)

Ministrante: Equipe do Museu

17h às 19h – Sessão de Cinema: “Wall-E” (Ficção Científica – 2008); Classificação Livre (20 vagas)

Sábado (23.07)

9h às 11h – Alongamento e Brincadeiras em Família (20 vagas)

Ministrante: Equipe do Museu

14h às 16h – Oficina de Desenho e “perspectiva artística” (20 vagas)

Ministrante: Danilo Barreto – Artista Visual

17h às 19h – Sessão de Cinema: “O Lorax, em busca da Trúfula Perdida” (Aventura – 2012); Classificação Livre (20 vagas)

Domingo (24.07)

9h às 11h – Caça ao Tesouro (20 vagas)

Ministrante: Equipe do Museu

14h às 16h – Oficina de Argila (20 vagas)

Ministrante: Equipe do Museu

17h às 19h – Sessão de Cinema (20 vagas)

Em Exibição “Em busca do Vale encantado” (Aventura – 1988); Classificação Livre (20 vagas)

Serviço

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em funcionamento sob gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Ecoss).

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT)

Funcionamento: de quarta a domingo, das 8h às 18h

Bilheteria: R$ 6,00 (meia entrada) / R$ 12,00 (inteira). Aos domingos a entrada é gratuita