No MDB, Janaína diz que vai com Mauro, Wellington e Bolsonaro

Mesmo com a “bola dividida” entre alguns emedebistas com relação ao apoio do partido às candidaturas majoritárias em Mato Grosso, algumas lideranças da sigla decidiram se unir e já bateram o martelo na reeleição do governador Mauro Mendes (União Brasil) presidente Jair Bolsonaro (PL). Dentre os que já definiram se alinhar com o palanque da direita estão os deputados Janaina Riva e Juarez Costa.

A vice-presidente estadual do MDB, deputada estadual Janaina Riva e o deputado federal Juarez Costa, devem ir para a convenção do MDB, marcada para o dia 27, uma quarta-feira, às 15h, no hotel Delmond, com seus apoios majoritários fechados e com o acordo de não comporem palanques com candidatos da esquerda. Ao senado, a deputada estadual segue em apoio à reeleição de Wellington Fagundes (PL).

“O MDB definiu que só iria redefinir com quem deve seguir nas eleições, durante as convenções partidárias. Eu e o deputado Juarez batemos o martelo com o nosso grupo de lideranças que caminharemos com as candidaturas majoritárias alinhadas com a Direita e vamos para a convenção partidária com nosso posicionamento já definido para defende-lo”, explica a deputada.

De acordo com a parlamentar, ambos têm observado movimentos bastante diversos e membros de partidos caminhando em sentidos opostos, principalmente no que diz respeito ao palanque do presidente.

“Queremos apenas dizer que estamos juntos com relação isso pelo fato do nosso grupo de alianças entender que as pautas do Bolsonaro se afinizam mais com Mato Grosso”, finalizou.