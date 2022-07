Nova sede das Promotorias de Rondonópolis será inaugurada esta semana

A nova sede das Promotorias de Justiça do Município de Rondonópolis (a 212km de Cuiabá) será inaugurada sexta-feira(08), às 15 horas, na Avenida Ary Coelho, esquina com Avenida Dep. Rachid Mahmed. Com três pavimentos, o prédio possui 6.324,13m² de área construída e foi planejado para atender às demandas e ao crescimento do município, que representa atualmente a segunda maior economia do Estado.

O edifício atende todas as normas de acessibilidade. São 24 salas de promotoria e assessoria, auditório com 145 assentos comuns e 12 assentos para pessoas com deficiência, salas para Ouvidoria, assistência social e reunião, copa e espaço para lanchonete. Além disso, há 166 vagas de garagem para promotores de Justiça e servidores, bem como 46 vagas para visitantes. A área do terreno é de 10.800 m².

Participam da solenidade o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, o corregedor-geral do Ministério Público do Estado, Hélio Fredolino Faust, os promotores de Justiça da comarca, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio e o presidente da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP), promotor Rodrigo Fonseca da Costa.

A Promotoria de Justiça de Rondonópolis é de entrância final, onde atuam 15 promotores de Justiça nas áreas cível, criminal e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional.

Homenagem – O empreendimento leva o nome do procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, falecido em outubro de 2020. A homenagem é um reconhecimento do MPMT pelos relevantes serviços prestados pelo profissional à instituição. Estarão presentes na solenidade a viúva dele, Edlayne Maria Ferreira Rodrigues dos Santos, e os filhos Linda Pizani Rodrigues dos Santos e Waldemar Neto.