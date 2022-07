“O problema do Emanuel é nunca participar de nada e, no fim, querer opinar”, diz Janaína sobre articulação à esquerda no MDB

À reportagem do portal AGORA MT, a deputada estadual Janaína Riva (MDB) “abriu fogo” contra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), articulador da tentativa de guinada à esquerda do partido nestas eleições, na ala que sugere nomes como o do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz (MDB), como eventual candidato ao Governo, formando, assim, o palanque de oposição ao projeto de reeleição do atual Governador Mauro Mendes. “Destoante” de todo o restante do partido o prefeito, argumenta a deputada.

“Ele nunca participa e quando surge vem com uma ideia que é completamente diferente dentro do que está sendo discutido dentro do partido”, diz, sobre Pinheiro, Janaína. Prestes a realizar sua convenção partidária, marcada para o dia 27, em Cuiabá, o MDB, prevê a deputada, tende a chegar a um consenso e enfraquecer a corrente esquerdista.

Nesta semana, o presidente do partido em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, chamou de “pífia” uma eventual candidatura oposicionista. Situação que o gigante MDB não quer, especialmente sendo o protagonista.

Na entrevista, Janaína falou de aparar as arestas, defendeu maioria absoluta com Mauro, tendo na mesma aliança Wellington Fagundes (PL) ao Senado.

Abaixo a entrevista completa:

AGORA MT (AMT): Temos acompanhado esta “bola dividida” no MDB. Vamos começar por ela a nossa uma análise. De um lado, nomes como o seu, que desde o início afirmaram um posicionamento, o reafirmaram e o mantiveram e, de outro, parte do partido que, digamos, oscila. Qual o clima dentro do MDB em Mato Grosso?

JANAÍNA RIVA (JR): Hoje o partido tem um entendimento de que nós temos que caminhar com o Mauro Mendes (UB). Isso é com quase todo mundo, com exceção do comportamento do prefeito de Cuiabá [Emanuel Pinheiro], que destoa do restante do grupo. Podemos dizer que temos um consenso, mas não uma unanimidade, por conta desta posição [do Emanuel]. No nosso pensamento, construído junto aos membros da executiva e do diretório, devemos continuar com o Mauro [Mendes] e, consequentemente, nesta aliança que passa também por Jair Bolsonaro (PL) e Wellington Fagundes (PL). Todo o resto do partido já tem esta definição.

Quando o presidente do partido, o deputado Carlos Bezerra, fala sobre um entendimento único na convenção [partidária] é porque dentro do partido a gente só muda de posição na convenção. Ontem o próprio presidente [Bezerra] já disse que seria pífia uma eventual candidatura de oposição. Hoje eu não vejo dentro do partido oportunidade de mudar o seu rumo. Pode mudar? Pode. Mas acho muito improvável.

Talvez o que o presidente do nosso partido tente fazer é abrir espaço para uma composição com O Neri Geller (PP) [ao Senado], como previso anteriormente, mas, por ser uma coligação, não tem como isso ser feito. O partido tem que ir alinhado.

Eu já passei por isso antes, quando o Wellington [Fagundes] foi candidato a governador. Eu estava no MDB, alinhada com o partido e ele em outra chapa.

AMT: Pois é. E esta possibilidade antes cogitada de palanque dividido não vai acontecer…

JR: Não pode. A gente tem que zelar pela política tradicional. Já havia dito antes que essa coisa de palanque aberto é igual a casamento aberto: ninguém é fiel a ninguém e todo mundo trai a todo mundo. Politicamente, isto é muito ruim para um grupo. Se quer mostrar força, tem que ter coesão. E isso passa por fazer escolha.

É difícil, hoje, fazer uma escolha onde não se perca alguma coisa. Optando pela esquerda ou pela direita, alguma coisa se perde. É preciso analisar o que é melhor politicamente. Hoje, para o MDB, o melhor cenário é caminhar com Mauro e Wellington. Eu vou defender isso na convenção.

AMT: Deputada, ainda falando sobre este posicionamento destoante do prefeito Emanuel: até que ponto isso atrapalha a condução do projeto político do partido? É um nome importante, prefeito de uma capital, isso certamente influencia na caminhada…

JR: É… o problema maior da participação política do Emanuel [Pinheiro] não é nem ele não querer concordar. O problema é ele nunca participar de nada e, no fim, querer opinar. Este é o maior problema dele dentro do partido. Se ele participasse conosco das reuniões, como nós fazemos… mas não, ele nunca participa e quando surge vem com uma ideia que é completamente diferente dentro do que está sendo discutido dentro do partido. Ele acaba ficando destoante e um pouco excluído deste processo de escolha.

Isso não é porque o MDB tem algum tipo de problema de relação com o Emanuel. Ele é que tem problema de relação com o partido. Se ele tem vontade de sugerir, de optar e de definir os rumos do partido, tinha que participar junto com todos.

Hoje, por exemplo, o partido não se ofende quando eu ou o deputado Juarez [Costa, deputado federal], por exemplo, coloco um posicionamento. E por que? Porque nós somos partidários e estamos rotineiramente com o MDB.

Ele [Emanuel Pinheiro] não. Ele vem, toda vez, com uma ideia completamente diferente e querendo impor aquilo que é melhor pra ele enquanto prefeito, mas não melhor para o partido.

AMT: Até a convenção o MDB chega a esta definição?

JR: Ah, sim. Acho que a declaração do Percival [Muniz] foi positiva. Ele também entende que uma candidatura dele seria muito tardia em um processo eleitoral como esse. Nosso partido é muito grande e muito forte, que tem muitos representantes federais e estaduais. Na própria Assembleia Legislativa temos dois suplentes com 18 mil votos, temos os prefeitos das principais cidades polo. Então também penso que uma candidatura à majoritária pelo MDB, neste momento, seria tardia, a não ser que fosse algo necessário, um extremo. A possibilidade é muito remota.

Acho que a discussão maior em pauta na nossa convenção será a seguinte: ela vai definir cem por cento da coligação ou vai dar essa prerrogativa para a executiva? Eu já gostaria que a convenção definisse, de uma vez por todas, todos os apoios, mas como ela ocorrerá antes da convenção do governador, isso é complicado de ser definido. Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer lá, no dia.

Então, provavelmente, o encaminhamento será o de que cabe à executiva a definição à majoritária. Isso é bom para a executiva, mas os correligionários gostariam de participar desta conversa.

Mas ainda sobre o Emanuel, ele não se enquadra, enquanto membro do partido, nesta relação que nós temos no MDB em todas as cidades, incluindo o interior do Estado. Temos uma divisão para o Senado, mas a maioria está com Wellington [Fagundes] e com Mauro [Mendes]. Vamos discutir isso e, se necessário, colocar em votação. Mostrar que no MDB todo mundo tem voz.