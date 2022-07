ONG reúne 47 psicólogos para cuidar de saúde mental de mais de 300 jovens de baixa renda

Potencializar jovens de baixa renda para o mundo é uma premissa da ONG Soul Bilíngue que, além de falar de intercâmbio, também leva a sério os cuidados com a saúde mental do público atendido. Até julho de 2022, a iniciativa social reuniu 47 psicólogos voluntários para cuidar da saúde mental de mais de 300 jovens da periferia pelo período de cinco meses.

Desde a fundação da Soul Bilíngue, a importância da saúde mental é colocada em pauta. Na última avaliação realizada com beneficiários do programa, em junho deste ano, 91,3% dos estudantes avaliaram com nota máxima a importância do acolhimento emocional no programa Soul Bilíngue.

Só neste primeiro semestre de 2022, foram realizados mais de 300 encontros em grupos reduzidos com os ‘Counselors’ — como são chamados os psicólogos voluntários na ONG —. As atividades, que ocorrem quinzenalmente, discutiram temas como: ansiedade, depressão e outros transtornos, além de falar sobre situações do cotidiano como falhas, frustrações, autocobrança e insegurança.

Além dos atendimentos grupais, 27 estudantes tiveram acesso às sessões individuais através da psicoterapia, gratuitamente, ao longo de cinco meses. Isso representa, em média, 9% dos participantes do primeiro semestre.

O Brasil é o país com pessoas mais ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o quinto com mais histórico de depressão. Por isso, este tipo de cuidado é tão importante para toda a população.

Em tempos de estímulos contínuos, rotinas agitadas e excesso de informações, Bruna reafirma a importância dos grupos de Counselors.

“Neles é possível promover estratégias de saúde mental. A partir da psicoeducação, por exemplo, pode-se ensinar aos estudantes a compreender melhor os fenômenos da vida cotidiana que interferem no seu bem-estar emocional. A partir disso, realizar intervenções e provocá-los a construir suas próprias estratégias de autocuidado, impactando positivamente seu desempenho dentro e fora da Soul”, finaliza a psicóloga.