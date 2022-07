Pai vende filha recém-nascida no WhatsApp para comprar um celular

Um homem de 23 anos vendeu a filha recém-nascida pelo WhastApp por aproximadamente R$ 1.500 para comprar um celular. O caso foi registrado neste mês na Bolívia. A bebê chegou a ser entregue na mão da compradora, uma mulher identificada como Carmen Condori de 60 anos, mas após uma denúncia a bebê foi resgatada pela polícia boliviana.

De acordo com o portal chileno Meganoticias, Faustino Colque Mollo, havia pedido para a namorada realizar um aborto, mas ela se recusou. Então, quando a filha nasceu, ele colocou a menina à venda em vários grupos do aplicativo. Segundo informações, ele usaria o dinheiro para comprar um celular.

A venda aconteceu, mas uma denúncia realizada por um vizinho do casal salvou a bebe. Segundo uma amiga da mãe da criança, Faustino a obrigou a concordar com a venda da filha.

“O marido dela colocou ideias na cabeça dela, disse que ela não seria capaz de criar a filha, ‘você é menor’ e ‘você ganha pouco’”, disse a testemunha.

A mãe da bebê tentou resgatar a filha, mas a mulher que havia comprado a menina, pediu o dobro do dinheiro para revender a criança.

A menina foi resgatada no dia 11 de julho. De acordo com relatos das autoridades, a bebê chorava muito, estava com fome e tinha dificuldade para respirar..

Faustino Colque Mollo e Carmen Condori estão detidos. Eles foram indiciados pelo crime de tráfico e contrabando.