Palmeiras vence o America-MG e decola na liderança do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras foi para a partida com novidades entre os relacionados de Abel Ferreira. Jogando no Estádio Independência e com a possibilidade de abrir vantagem sobre o segundo colocado e ser campeão do primeiro turno. Não desperdiçou a chance e venceu o América-MG, por 1 a 0, com o gol de Gustavo Scarpa, na noite desta quinta-feira (21), e chegou aos 36 pontos no Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 18ª rodada.

Com isso, a equipe passará a primeira parte do torneio, invicto, fora de casa, com cinco vitórias e quatro empates. Sem contar que, desde 2006, com 20 clubes, na competição, em 11 oportunidades foi o dono da taça ao fim do campeonato.

Essa partida do Palmeiras foi a de número 50 na temporada. Depois de ser o primeiro clube a balançar as redes adversárias em 100 oportunidades, em 2022, o clube atinge essa marca com apenas cinco derrotas. Foram outras 35 vitórias e 10 empates.