Paratleta de Rondonópolis se torna campeão brasileiro na modalidade salto em distância

O paratleta rondonopolitano Henrique Dhoy Nunes Ferreira é campeão brasileiro sub 20 no salto em distância no campeonato brasileiro de atletismo paraolímpico sub 20.

A competição que foi realizada do dia 19 a 22 de julho em São Paulo, é organizada pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro e foi o primeiro ano em que teve as categorias sub 17 e sub 20. Em anos anteriores os paratletas saiam da categoria estudantil para o adulto, sem chances de competir com outros paratletas da mesma idade.

O paratleta Henrique teve sua trajetória esportiva iniciada em 2018 quando participou pela primeira vez das Paraolimpíadas Escolares batendo recordes nas provas que participou. Desde lá tem participado em campeonatos paraolímpicos e olímpicos. Nos campeonatos paraolímpicos tem obtido excelentes resultados com alguma quebra de recordes nas suas provas, que são de velocidade e salto em distância.

Integrante de projetos esportivos da RAAEI – Rondonópolis Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo e do Centro de Reabilitação Louis Braille que desenvolve, além do esporte social o esporte de competição, é um exemplo de dedicação e superação de limites.

Tem participado de meetings paraolímpicos em vários estados, o que contribui para sua grandeza esportiva.

Em São Paulo, no campeonato brasileiro paraolímpico sub 20, além de sagrar-se campeão no salto em distância, superou sua marca de 5,00 m pela segunda vez, a primeira em no meeting de Campo Grande e agora. Ainda nos 100 m ficou com o vice campeonato superando sua marca também.