Passageira é presa transportando 10 quilos de maconha em ônibus na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (27) 10 quilos de maconha em um ônibus interestadual na BR-163, no município de Itiquira-MT. A droga estava escondida na mala e mochila de uma jovem de 23 anos. A droga foi encontrada com ajuda do cão farejador.

Segundo informações da PRF, durante fiscalização de rotina, um ônibus que fazia linha Cascavel-PR x Rio Branco-AC foi abordado e o cão farejador K9 Rango encontrou no compartimento de bagagens do ônibus uma mochila e mala com 14 tabletes de maconha.

A bagagem pertencia a uma jovem de 23 anos que, à PRF, disse ter recebido a droga em Dourados-MS e que a levaria até Vilhena-RO.

A passageira foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas.