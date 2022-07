Percival esquiva e desmente intenção de peitar Mauro na disputa do Governo

O ex-prefeito de Rondonópolis e ex-deputado Percival Muniz (MDB) negou que esteja se articulando para disputar o Governo do Estado contra o governador Mauro Mendes (UB), que deverá tentar a reeleição. A informação é do jornal A Tribuna.

Para o emedebista, a possibilidade de sua eventual candidatura chegou tarde. “Estou meio afastado das articulações políticas e não sei até que ponto é necessidade mesmo ou especulação. Eu acho que está muito em cima da hora. Se eu tivesse começado antes, seria diferente”, afirmou Percival. “Não tenho articulado porque passou o timing. Agora já é muito tarde para isso”, completou.

Ainda conforme a publicação, Percival continuou: “O povo fala demais. Os partidos citam meu nome porque estão procurando um nome, mas não estou sabendo de nada, não tem nada concreto”, disse.

Será?

Na capital do Estado, porém, a informação que circula é a de que, uma semana após a articulação de parte do MDB em prol de Muniz, o presidente do partido, deputado federal Carlos Bezerra, resolveu telefonar para o recém-filiado. O cacique teria ouvido, segundo os bastidores da política, do próprio Percival que, sim, pensava em uma eventual candidatura.

“Agora o MDB tem pré-candidato a governador”, teria respondido Bezerra. Publicamente o cacique, entretanto, nunca escondeu que segue praticamente fechado com Mauro Mendes (UB).

“Deslealdade”

A vice-presidente do MDB em Mato Grosso e deputada estadual pela sigla, Janaina Riva, emitiu uma nota à imprensa a respeito dos rumores de que ala do partido estaria incentivando uma eventual candidatura do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz (MDB), ao Governo em 2022 a contragosto das principais lideranças. Na nota, a parlamentar argumentou que a “bancada emedebista consideraria um ato de deslealdade deixar a base do governo agora”.

Janaina reforça, ainda, que até agora o apoio do MDB a uma eventual reeleição do governador Mauro Mendes ao governo do estado é um consenso apoiado pelos deputados dr. João José, Thiago Silva e os suplentes Silvano Amaral, Romoaldo Junior. “Percival Muniz é reconhecidamente um grande líder político e sua história pregressa fala por ele, porém o nome dele surge tardiamente no cenário, uma vez que o MDB tem construído uma relação de confiança ao lado do governador Mauro Mendes e recebe o apoio da maioria da executiva”, disse a vice-presidente.