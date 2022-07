Perda é lucro

Entre os filmes que já assisti, certamente “Amistad”, de Steven Spilberg, está no “Top 10”. O roteiro conta a história de um navio negreiro espanhol que foi tomado pelos escravizados em insurreição. Como não soubessem praticar a navegação, acabam por confiar em dois dos espanhóis conquistados que lhes prometem dirigir a nau de volta para casa, a África. Eles são enganados, claro, e o navio acaba sendo tomado na costa de Connecticut, nos Estados Unidos.

Tem início uma batalha judicial, que começa pela condenação dos escravizados pelas mortes dos tripulantes durante a tomada do navio e termina com a Rainha da Espanha reclamando a posse e propriedade do navio e dos escravizados. O então presidente americano Martin Van Buren, querendo agradar os estados escravocratas do sul para o favorecer em sua reeleição, apoia a condenação dos homens e mulheres africanos e a devolução do navio e de sua “mercadoria” à jovem governante espanhola. O caso chega à Suprema Corte americana e o final é sensacional. Só não conto aqui para não dar “spoiler” e estragar a experiência de quem está por desfrutar dessa linda obra de arte.

Mas dá para extrair um diálogo que se desenvolve entre os personagens “Cinque” (Djimon Hounsou), um dos condenados, e o ex-presidente americano “John Quincy Adams” (Anthony Hopkins). Em uma conversa no dia que acontece o julgamento final, o ex-presidente explica ao acusado a importância daquele dia, e confessa que pouco tinha nas mãos a oferecer à coorte, senão palavras. Cinque devolve: “Então, invocarei o espírito de meus antepassados para me ajudar. Porque, neste momento, eu sou a única razão de eles terem um dia existido”. Uau!

Essa frase impressionou-me desde que a ouvi. Que tamanha percepção de importância existencial! Será que você conseguiria contar quantas gerações de seres humanos existiram para estar aqui hoje lendo esse texto? Faz ideia do número de circunstâncias que lhe trouxeram até aqui? Consegue realizar a quantidade de combinações absolutamente aleatórias que aconteceram de modo a dar a você a família que tem, a roupa que veste, a escola em que estuda ou estudou, o sotaque que possui, a história que carrega? Inimaginável, não?

Pois é! A toda essa gama de variantes aleatórias incontáveis eu chamo de “mão de Deus”. Estamos no lugar certo e no momento certo, temos as habilidades certas, a altura ideal, a nacionalidade mais perfeita para levarmos a efeito aquilo para o que fomos destinados. Todos temos algo a fazer. E precisamente para que conseguíssemos realizar esse potencial é que somos quem somos. E somos quem somos por conta dessas combinações cósmicas que, por não conseguirmos contar ou entender, chamamos de acaso. Deus se esconde no acaso.

Assim, nada é por acaso. Há sempre um propósito em tudo que nos acontece. As piores fases, para aprendizado e aperfeiçoamento. As melhores, para podermos ajudar os que estão em seus piores momentos. Nada é para nós mesmos. Parece que fomos “programados” a fazer o bem. No instante em que estendemos a mão para ajudar, uma sensação incrível de bem-estar se apodera de nosso peito. Somos o resultado da vida de bilhões de pessoas na história só para, sendo quem somos, podermos amparar o irmão do lado. A vida não é medida pelo dinheiro que ganha; e sim pelo que oferta. Uma estrofe de um cântico espiritual escrito por Watchman Nee descreve perfeitamente isso. Boa leitura!

“Não por lucro, mas por perda

É medida a vida aqui;

Não por vinho que bebemos,

Pelo que vertemos, sim.

Pois nos nossos sacrifícios

Firma-se o poder do amor;

Compartilha mais com outros

Quem sofreu lesão maior.”