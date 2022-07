Período de inscrição para concurso público da Limpurb é estendido até o dia 14 de agosto

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) prorrogou o prazo de inscrição para o primeiro concurso público de sua história. Conforme o novo cronograma, os interessados têm agora o dia 14 de agosto como data limite para confirmar a participação no certame. Com essa alteração, um novo período para pedido de isenção também foi aberto, podendo ser feito nos dias 15 e 16 de julho.

O concurso público da Limpurb foi lançado no dia 3 de junho e, conforme o edital, oferta 118 vagas para contratação imediata em cargos de níveis médio, técnico e superior, além de cadastro de reserva. Os salários para os aprovados variam de R$ 2,5 mil a R$ 8 mil, seguindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salário da empresa pública, e a seleção será feita em etapa única, por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos, gerais e específicos.

“É mais uma oportunidade que estamos possibilitando àqueles que ainda não conseguiram garantir a inscrição. A prorrogação do prazo foi uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, por entender que a participação no concurso seja ampliada para o maior número possível de cuiabanos. Esse é o primeiro certame que estamos promovendo e temos a certeza que será um sucesso”, comenta o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

Para garantir a participação, o cidadão deve acessar o site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br) e preencher todas as informações solicitadas. Após concluir todas as etapas cadastrais, basta gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento para que a inscrição no concurso seja efetivada. O valor a ser quitado é de R$ 65 para níveis médio e técnico e de R$ 85 para as vagas cujo pré-requisito seja nível superior.

Com a mudança no prazo de inscrição, a data das provas também foi alterada. Ela foi transferida para o dia 25 de setembro. “Com isso, os interessados ganharam mais tempo para se preparar. Em concurso público, isso é fundamental para a obtenção de êxito. Os candidatos devem aproveitar esses dias para fazer uma revisão do conteúdo e tirar as últimas dúvidas”, orienta Marcus São Thiago, diretor de Concursos do Instituto Selecon.

CARGOS OFERTADOS

Nível médio: Auxiliar de Atendimento de Emplacamento Urbano, Técnico Administrativo e Técnico Administrativo de Serviços Funerários.

Nível técnico: Auxiliar de Topógrafo, Desenhista/Projetista, Técnico em Segurança no Trabalho e Topógrafo.

Nível superior: Advogado, Analista de Gestão Pública, Analista de RH, Analista de Tecnologia, Arquiteto, Analista de Controle Interno, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal e Engenheiro Sanitarista.