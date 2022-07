Pesca predatória | Polícia Civil e Sema deflagram operação de fiscalização em MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizam uma operação de fiscalização com o objetivo de combater a pesca predatória na região metropolitana.

A operação foi deflagrada na segunda-feira (11) e segue até o dia 20 de julho. Durante os trabalhos, as equipes atuarão na fiscalização terrestre e fluvial para combater crimes ambientais de pesca ilegal, transporte irregular de pescado nos rios da baixada cuiabana.

Segundo a delegada titular da Dema, Liliane Murata, a operação faz parte dos trabalhos previstos no plano de ação da especializada no combate e prevenção da pesca predatória e preservação da fauna.

“A Dema segue com ações atuando dentro de sua competência no combate aos ilícitos ambientais com foco na colaboração e preservação do meio ambiente mato-grossense”, disse a delegada.