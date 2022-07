Pílula anti ressaca que pode decompor até 70% das partículas de álcool começa a ser vendida

A empresa sueca Myrkl, criou um suplemento alimentar que ficou popularmente conhecido como “a pílula anti ressaca” e é bastante funcional. Agora, foi colocada à venda no Reino Unido, tratando-se de um probiótico que atua com bactérias favoráveis ao fortalecimento da flora intestinal.

A partir das informações dadas pelo próprio fabricante, a pílula é capaz de decompor até 70% das partículas de álcool em até 1 hora. A recomendação é que se tome duas unidades de comprimido no período anterior à bebedeira de uma hora, ou até no máximo 12 horas antes de se começar a ingerir álcool.

Os efeitos decorrentes de uma ressaca se dão por conta da quantidade de partículas que entram na corrente sanguínea, sendo assim, após tomar o suplemento, na prática, menos volume entra no sangue e isso permite uma recuperação mais rápida e diminuindo os sintomas como a sensação de relaxamento e euforia ocasionados pelo excesso de ingestão do álcool.

Porém, vale ressaltar que o comprimido não faz com que os efeitos nocivos a longo prazo desse consumo sejam isentos, isso porque o probiótico atua no intestino, não impedindo assim que o corpo tenha de arcar com as consequências. Por exemplo: Dor de cabeça, náuseas e desidratação.

O estudo científico por trás, utilizou um grupo de 24 pessoas, a partir disso, deu-se placebo para uma quantidade e a pílula da empresa Myrkl para outra. Após comparar os resultados, notou-se que o percentual de álcool presente naqueles voluntários que tomaram a pílula estava 70% menor após 60 minutos.

Apesar das comparações positivas, a metodologia é fraca. Isso porque das 24 amostras, 10 foram descartadas por já apresentarem um nível naturalmente baixo de álcool no organismo. Outro ponto é a variação de padrões de funcionamento de suplementos para o público geral, como se sabe, cada organismo funciona de uma maneira e reage de uma forma.