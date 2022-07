PM faz campana, prende suspeitos em flagrante e recupera carga avaliada em R$ 250 mil

Equipes da Patrulha Rural Georreferenciada da Polícia Militar recuperaram na tarde desta terça-feira (26), em uma área conhecida como Recanto Feliz, às margens da BR-163 em Rondonópolis – MT, uma carga de farelo de soja avaliada em mais de R$250 mil. Uma campana foi realizada para prender os suspeitos em flagrante.

De acordo com o Tenente Coronel Candido, através de uma denúncia no grupo da Patrulha Rural de que havia uma carga descarregada no local, os policiais iniciaram o monitoramento e aguardaram a chegada dos suspeitos.

Quatro pessoas estavam no local, duas delas confessaram que haviam sido contratadas para buscar a carga roubada e estavam em um carro também com queixa.

A outra pessoa no local era o motorista do caminhão munk, que afirmou que não sabia que se tratava de material ilícito, assim como o motorista do caminhão fretado para realizar o transporte.

Ainda de acordo com o Tenente Coronel, a carga possivelmente foi roubada no médio norte e mesmo valendo mais de R$250 mil, estava sendo vendida por R$70 mil.

A Polícia Militar continua empenhada em busca do receptador e para localizar o proprietário da carga.