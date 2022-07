PM, moradora e dois suspeitos morrem durante operação no Complexo do Alemão

Um PM, uma moradora e dois suspeitos morreram durante uma operação das polícias Militar e Civil no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quinta-feira (21). Outros dois policiais também foi baleado na ação.

O agente morto foi identificado como Bruno de Paula, de 38 anos. A corporação afirmou que ele foi ferido quando a base da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Nova Brasília foi atacada por criminosos em retaliação à ação. O policial foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu.

A PM lamentou a morte do cabo, que estava na corporação desde 2014. Ele deixou a esposa e dois filhos. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.

Testemunhas afirmaram que, durante a operação, uma mulher foi baleada no peito e morreu. Ela foi identificada como Luciana Marinho, de 55 anos, moradora do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, e estava a caminho do trabalho, de acordo com residentes da comunidade.

Um dos policiais baleados foi atingido nos pés e passa bem, de acordo com o porta-voz da PM, Ivan Blaz. Até o momento, o estado de saúde do outro agente ferido não foi divulgado.

A ação, coordenada pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais) e pela Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), tinha o objetivo de reprimir uma organização criminosa que orquestrava roubos a bancos e de carga em Niterói e também na Baixada e em Quatis, no sul fluminense, segundo Blaz.

O porta-voz da corporação orientou os moradores da área a ficar em casa e a interromper suas atividades enquanto a operação estiver em andamento.

Residentes do Alemão registraram intensos tiroteios durante a ação, que conta com quatro aeronaves, dez veículos blindados e a participação de cerca 400 agentes. PMs também atuam nas comunidades do Juramento e do Juramentinho, nos bairros de Vicente de Carvalho e Tomás Coelho, na zona norte do Rio.