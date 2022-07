PM prende suspeito de atacar ex-companheira com golpe de facão no Jardim das Flores

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (15), Francisco Pereira de Souza, suspeito de autoria na tentativa de homicídio registrada na noite de ontem (14), no bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis. A ex-companheira, de 53 anos, foi vítima de uma facada nas costas.

Segundo as informações, desde o registro do crime, as diligências policiais se iniciaram no intuito de capturar o suspeito. Após agredir a mulher, ele conseguiu fugir. Em posse de informações sobre características e endereço, os policiais chegaram a ir até a casa de Francisco, mas ele não foi encontrado.

Já na tarde de hoje (15), nas imediações do Distrito Industrial da Vila Operária, próximo ao Centro de Zoonoses de Rondonópolis, Francisco foi encontrado e preso. Logo após a captura, os policiais levaram o homem até a casa da vítima, que fez o reconhecimento.

Ele foi encaminhado à 1ª D.P.