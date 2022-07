Poliana rebate comentário de que está casada com Leonardo por dinheiro: ‘Financeiro é comigo’

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, tirou um tempo para interagir com os fãs. A influenciadora digital resolveu responder perguntas dos seguidores no Instagram e foi questionada se está casada com o cantor porque ama ele, ou se só está interessada no dinheiro do sertanejo.

“Você gosta de verdade do Leonardo ou só quer o din din dele?”, disse a pergunta. “Vinte e cinco anos juntos. Acho que só pelo din din. Você também não acha? Contém ironia para a pergunta. E detalhe: eu que cuido, tá?”, respondeu Poliana.

Outra pergunta que ela recebeu foi se é verdade que Leonardo tem outra mulher. “Se tem, por favor não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro é comigo”, disse.

Além do casamento com o cantor, os seguidores também quiseram saber mais sobre a relação da influenciadora com o filho, Zé Felipe. Uma pessoa perguntou se o artista se afastou dela depois que se casou com Virgínia Fonseca.

“Claro, e isso é natural. Super compreensível. Agora ele tem uma família para cuidar, mas vou lá, beijo ele, a Vi, a Maria e vou embora feliz da vida, com o maior amor do mundo. todos os dias mando mensagem para ele e digo: ‘Filho, eu te amo e te abençoo'”, respondeu Poliana Rocha.