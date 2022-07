Polícia Civil bloqueia valores subtraídos de vítima em golpe pela internet

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em Cuiabá, fez o bloqueio preventivo de uma conta bancária em que foi depositado valores de golpe cometido por meio eletrônico. A vítima caiu no golpe do falso intermediador de vendas, depositando o valor em uma conta bancária durante a compra de um veículo.

As investigações iniciaram, após a vítima procurar a Delegacia de Tangará da Serra relatando que viu em uma rede social o anúncio da venda de uma motocicleta. O veículo foi negociado por um terceiro, que enganou tanto o vendedor quanto o comprador, que fez o depósito do valor em um conta indicada pelo golpista.

Diante dos fatos narrados, a equipe da Delegacia de Tangará da Serra entrou em contato com a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos de Cuiabá, que conseguiu o bloqueio de parte do valor, com apoio do Setor Antifraude da agência bancária.

O delegado da DRCI, Ruy Peral, alerta que esse tipo de golpe acontece de forma frequente e que as vítimas devem estar atentas na compra e venda dos seus bens pela internet.

“É importante que a negociação seja feita diretamente entre o proprietário do bem e a pessoa que está comprando o produto, evitando a entrada de terceiros no negócio, e esclarecendo qualquer dúvida antes de realizar a transferência ou depósito de valores”, disse o delegado.