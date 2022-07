Polícia Civil prende cinco pessoas com 42 quilos de pasta base de cocaína na região de fronteira

A Polícia Civil, em ação da Delegacia de Pontes e Lacerda (499 km ao norte de Cuiabá), prendeu em flagrante na tarde de terça-feira (12.07) um grupo de pessoas envolvido com tráfico de drogas, que realizaria o transporte de mais de 40 tabletes de pasta base de cocaína na região de fronteira do Estado.

Cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação resultou ainda na apreensão de dois veículos, um Chevrolet Onix e um Fiat Pálio, que seriam utilizados para transportar a droga.

Os policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda possuíam informações de que um dos suspeitos teria grande quantidade de entorpecentes em sua residência e iria realizar o transporte da droga. Com base nas informações foi realizado o acompanhamento do investigado, conseguindo flagrar o momento em que ele se encontrou com comparsas para o abastecimento dos veículos.

Os policiais realizaram a abordagem dos investigados sendo visualizado no banco de trás do veículo Fiat Palio, duas sacolas com 41 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 42 quilos da droga, avaliada em R$ 1.050.000,00.

Diante dos fatos, todo material ilícito foi apreendido e os cinco suspeitos que estavam na casa conduzidos à Delegacia de Pontes e Lacerda, onde, após serem interrogados, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A apreensão contou com apoio da Delegacia Especial de Fronteira (Defron).