Polícia Civil prende falso médico que atuava em policlínica com registro de outro profissional

A equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14), um homem, de 27 anos, que estava exercendo ilegalmente a medicina. Ele foi detido dentro de uma policlínica da Capital depois que a Polícia Civil foi acionada pela empresa contratante, que detectou divergências no cadastro do suposto médico e que ele exercia indevidamente a atividade profissional.

Os investigadores da Derf Cuiabá realizaram uma consulta para checar os dados informados e constataram que havia uma pessoa com o mesmo nome, se identificando como médico e atuando em Cuiabá, porém, o nome e registro informados correspondiam a um profissional residente em Vila Rica.

Em diligências na policlínica, os policiais encontraram com o suspeito um carimbo com nome e inscrição válida no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso de outro profissional que trabalha no município de Vila Rica, na região Nordeste do Estado. Dentro do veículo dele, os investigadores encontraram diversos documentos pessoais em nome do falso médico, receitas de outros profissionais.

Durante depoimento ao delegado Henrique Madureira Espíndola, o falso médico, acompanhado por um advogado, declarou que fez o cadastro para atuar na empresa de saúde que estava contratando médicos e depois procurou no site do CRM e usou os dados do profissional se identificando como sendo o médico de Vila Rica, enviando os dados via aplicativo de mensagens. Ao ser contratado, ele disse que foi a uma loja e mandou confeccionar um carimbo com o nome e CRM e depois fez seis plantões médicos pela empresa.

Uma decisão judicial cassou o registro no CRM, que foi cancelado no ano passado, comprovando que não poderia atuar como médico. Segundo o suspeito, ele não foi notificado da decisão judicial.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Após realização de exame de corpo de delito, ele foi encaminhado para audiência de custódia no Fórum da Capital.