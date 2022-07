Polícia Civil prende homem por invasão e degradação de área em Reserva do Patrimônio Natural

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), em conjunto com a Delegacia da Polícia Civil de Poconé, Batalhão Ambiental da Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), autuou um homem suspeito de invasão e crime ambiental em uma área de Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal.

As diligências iniciaram após denúncia do Sesc sobre a invasão da área e do crime ambiental em que foi feito a supressão da vegetação e iniciada uma construção na área de conservação privada, certificada por órgão ambiental federal.

No local, as equipes constataram que o homem estava construindo uma casa. Para realizar o projeto, o suspeito cortou árvores e vegetação da área de preservação.

No local, foi apreendido um motor gerador de energia, lixadeira, furadeira e motosserra, além de outros materiais utilizados na construção. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Poconé, onde foi interrogado e autuado em flagrante por crime ambiental.