Polícia prende idoso que matou namorada e escondeu corpo na obra em que estava trabalhando

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (18), o autor do feminicídio e ocultação de cadáver da vítima que teve o corpo encontrado no sábado (16) em uma região de chácaras no bairro Altos da Serra em Cuiabá. O suspeito de 61 anos confessou que matou a vítima e ocultou o corpo na obra em que estava trabalhando.

A vítima, Edna Gomes dos Santos, de 50 anos, estava desaparecida desde o dia 09 de julho, quando a filha da vítima registrou o seu desaparecimento. Durante as buscas pela mãe, a filha foi até o local de trabalho do namorado da mãe, para perguntar sobre o paradeiro da vítima, uma vez que era o último local que ela foi vista com vida.

Junto com o mestre de obras do local, ela procurou e viu um monte de terra no muro lateral com dois paletes de madeira por cima e ao mexer na terra sentiram forte odor e acionaram a polícia. A perícia técnica foi chamada ao local e após remover a terra foi encontrado o corpo já em estado de decomposição.

Com base nas indícios colhidos no local, os policiais da DHPP iniciaram as diligências em busca do suspeito, que não foi localizado. Em continuidade as buscas ininterruptas, os investigadores receberam informações no início da manhã desta segunda-feira (18), que o suspeito havia retornado para casa, conseguindo realizar a sua prisão.

Ele foi conduzido à DHPP, onde foi interrogado pelo delegado Bruno de Morais Carvalho, e confessou o crime, dizendo que matou a vítima com golpes com pedaço de madeira e depois cobriu o corpo com terra, esperando que nesta semana tratores fossem fazer o aterro de mais um metro e meio no terreno, impossibilitando assim a localização do corpo.

Os policiais também coletaram as imagens do momento em que o suspeito foi com a vítima até o local do crime. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e responderá em inquérito policial pelo feminicídio. Os trabalhos investigativos seguem em andamento e o inquérito policial será concluído nos próximos dias.