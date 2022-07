Polícia prende segundo suspeito de assassinato em barbearia escondido no Pará

Foi preso pela polícia o segundo suspeito pelo assassinato de Nelson Favoreto, de 46 anos, morto a facadas em uma barbearia, em Guarantã do Norte, no dia 5 de maio. Segundo as informações, ele estava escondido no Estado do Pará.

O crime foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento comercial. Dois criminosos param uma caminhonete em frente ao salão, descem e esfaqueiam o homem. Ele morreu ainda no local.

Horas após o crime, o primeiro suspeito pelo homicídio foi preso em um bar. Ele contou à polícia, na época, que a motivação do crime foi vingança. Segundo a versão, há 16 anos, Nelson Favoreto, havia assassinado e ocultado o cadáver de Alan Douglas de Oliveira, irmão dos dois suspeitos presos. Desde a época do crime, ele estava jurado de morte.

Conforme o repassado, o segundo suspeito preso estava escondido na cidade de Uruará. Denúncias anônimas levaram a polícia até a residência onde ele estava.