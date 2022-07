Polícia Rodoviária Federal apreende cocaína em fundo falso de motocicleta

A Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças realizou nesta terça-feira um patrulhamento de rotina na BR-070, por volta das 18h a equipe do Grupo Tático se deparou com um homem em atitude suspeita próximo ao KM 33 da rodovia.

O homem de 20 anos conduzia uma Yamaha Fazer 250 e acabou sendo abordado pela equipe policial, durante as averiguações ao veículo os policiais notaram uma anormalidade entre o tanque de combustíveis e o banco da motocicleta.

Os policiais decidiram retirar o banco da moto para realizar uma averiguação mais detalhada e após a retirada do acento os policiais notaram um fundo falso usado para o transporte de drogas. No compartimento havia 6KG de pasta base de cocaína.

Após ser questionado sobre os entorpecentes ele afirmou a equipe policial que teria saído de ônibus da cidade de Guapó (GO) com destino a Cuiabá, onde pegou a moto sabendo que realizaria o transporte da droga até a cidade de Barra do Garças e receberia cerca de 2 mil reais.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado para a Polícia Judiciária Civil.