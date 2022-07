Policial Militar é atacado com pedradas, socos e chutes em campo de futebol

Um policial militar foi covardemente atacado com pedradas, chutes e socos, em um campo de futebol na capital do Estado, Cuiabá, na última quinta-feira (30). As imagens viralizaram na internet. Os agressores seriam membros de uma facção criminosa.

O vídeo mostra várias pessoas atacando o militar, identificado como Eduardo Maciel Sebba. Ele não estava armado no momento da agressão.

Segundo a própria vítima contou em entrevista, ele e o proprietário de uma loja de som estavam testando um equipamento, quando os agressores, incomodados com o barulho, partiram para cima dos dois. Um dos agressores atingiu o dono do som com um tapa e o militar entrou na briga.

Em seguida, o militar virou o alvo da pancadaria. Segundo afirmaram a ele testemunhas da briga, ao menos um dos agressores era conhecido por ser o chamado “disciplina” de uma facção criminosa.

Até o momento, cinco pessoas acabaram presas. Outra também já foram identificadas. O Militar segue internado no Hospital Municipal de Cuiabá.

Veja o vídeo: