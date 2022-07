Populares controlam fogo até a chegada dos Bombeiros e impedem incêndio em comércio

Um estabelecimento comercial teve um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira (14), na avenida Paulista, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis (MT). Populares controlaram as chamas até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido e o fogo não atingiu a área interna do comércio.

Conforme informações dos Bombeiros, o fogo começou na caixa de distribuição elétrica no padrão no poste.

Populares usaram extintor de incêndio para apagar as chamas fazendo o primeiro combate

até a chegada dos Bombeiros.

Ao chegar no local, os Bombeiros fizeram a vistoria e orientações necessárias aos proprietários.