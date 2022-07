Posto de Saúde é inaugurado no bairro Marechal Rondon

O prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio está cumprindo a programação de inaugurações semanais e nesta terça-feira (12) foi a vez de abrir as portas da nova unidade básica de saúde (UBS) construída no bairro Marechal Rondon que leva o nome de Maria Lucimara Bispo de Souza.

A nova UBS era muito aguardada pela população que há cerca de 10 anos estava ansiosa para começar a ser atendida mais perto de casa. O posto é completo com consultório médico, sala de vacina, sala para os agentes comunitárias de saúde, enfim todos os locais necessários para o atendimento da população.

A equipe médica já está atendendo os moradores do bairro Marechal Rondon e também grande parte do Jardim Liberdade que é referenciada para esta unidade. O prefeito José Carlos do Pátio, o vice-prefeito Aylon Arruda, secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias fizeram parte do ato de inauguração.

Pátio afirmou estar satisfeito por conseguir concluir a nova unidade do Marechal Rondon. Ele falou sobre a dificuldade de contratação de médicos na cidade e anunciou que está em negociação com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) o custeio de uma turma do curso de medicina.

“Estou propondo bancar uma turma com 40 alunos no curso de medicina da UFR. Já levantamos os custos e estamos negociando. Não tem como uma cidade sobreviver com a falta de médicos”, ressaltou. O objetivo do prefeito é estimular cada vez mais pessoas da cidade e da região fazer o curso e permanecer atuando na cidade.

A secretária de Saúde do município, Izalba Albuquerque, destacou que a atual gestão tem os olhos voltados para a saúde e que isso não é comum entre os líderes políticos atualmente. “Vejo que a nossa rede atualmente está muito boa. Preparamos com essa unidade com muito carinho e dessa forma esperamos que a população tenha cuidado com ela”, comentou.

A UBS Maria Lucimara Bispo de Souza conta com nova mobília, equipamentos de ar condicionado e é toda adaptada para a receber pessoas com deficiência.