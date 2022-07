Prazo para regularizar dívidas com o município é prorrogado até sexta-feira dia 15

A Prefeitura de Rondonópolis, visando beneficiar os contribuintes que possuem débitos com o município, estendeu o prazo para interessados em quitar suas pendências por meio do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) até a próxima sexta-feira (15).

Os contribuintes de Rondonópolis, que estão com pagamentos de impostos atrasados, terão mais esta oportunidade de regularizar a sua situação com o fisco municipal, com pagamentos a vista, parcelamentos e descontos nos juros.

As negociações são para faturas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Alvará, Contribuição de Melhoria, entre outros.

A emissão de guias para pagamentos podem ser feita pelo site da Prefeitura www.rondonopolis.mt.gov.br ou ainda o contribuinte pode comparecer ao Paço Municipal, na Secretaria de Receita, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.