Prefeitos do MDB e Republicanos declaram apoio a Wellington

Os prefeitos de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken (MDB), e de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (Republicanos), defenderam a reeleição do senador Wellington Fagundes (PL) no pleito marcado para outubro deste ano.

O anúncio de apoio foi feito durante encontro na tradicional Festa do Congo e do Chorado, em Vila Bela.

Segundo eles, por Vila Bela, o senador encaminhou emendas que ajudaram na reforma da ponte da cidade, envio de ônibus escolares e também R$ 500 mil para construção da unidade de saúde da família da cidade. O prefeito Bringsken deixou claro que o trabalho de Fagundes o deixa com “a marca de municipalista”.

“Wellington é um político que jamais abandonou nossa região. Sempre estendeu a mão para nos ajudar e atender nossas demandas. Por isso, ele pode contar com nosso apoio. Vila Bela sempre vai saber que Wellington nos ajudou e seremos gratos a isso”, disse o prefeito.

Já Alcino Barcelos, citou que o parlamentar ajudou a viabilizar a iluminação da entrada da cidade, o que resultou no ‘boom’ econômico, com a chegada de diversas empresas e melhorou questões de empregabilidade e oportunidades no município.

“A entrada da cidade foi iluminada com dinheiro de emenda destinada por Wellington. O senador tem trabalho prestado no estado todo. Precisamos de municipalistas iguais a ele, que olhe pelo estado todo. Temos um grande problema de políticos que concentram recursos em apenas uma região. Com Wellington é diferente. Por isso, ele merece nosso apoio e nosso respeito”, disse.

Wellington agradeceu as mensagens de apoio e disse que “o empenho continuará em prol dos municípios”.