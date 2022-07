Prefeitura afasta coordenador do Samu acusado de assédio moral e sexual

A Prefeitura de Rondonópolis publicou no fim da tarde da última quarta-feira (27) a portaria número 30.684, que formalizou o afastamento do então coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, de Rondonópolis. Conforme publicado em reportagem pelo portal AGORA MT, o médico, que estava no comando da unidade desde 2017, foi acusado por ex-servidoras de praticar assédio moral e sexual dentro e fora do ambiente de trabalho.

Ao menos duas ex-servidoras registraram o caso na polícia. Na Prefeitura, ainda em 2021, conforme mostrou a reportagem, as mesmas denúncias já haviam sido encaminhadas. No dia 8 de novembro daquele ano, um Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas à Procuradoria-Geral do Município pedia análise quanto a possibilidade de abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o coordenador do Samu.

Até o fechamento da primeira reportagem, a Prefeitura de Rondonópolis não havia se manifestado formalmente sobre os questionamentos trazido à tona na matéria. A portaria que afastou o médico é assinada pelo prefeito José Carlos do Pátio e pela Secretária de Governo do Município, Ione Rodrigues dos Santos.

O caso também está sob investigação no Ministério Público, sob sigilo, conforme apurou a reportagem. Na própria portaria consta uma notificação recomendatória do MP, da Primeira Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis.

Abaixo o documento: