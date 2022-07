Prefeitura atua em parceria ao 3º Batalhão Bombeiro Militar para combate as queimadas

A Prefeitura de Rondonópolis vem adotando diversas medidas para combater as queimadas urbanas e incêndios florestais como debater o tema durante reunião com os presidentes de Bairros de Rondonópolis no sábado (23) na sede da União Rondonopolitana Associação de Moradores de Bairro (URAMB).

A atuação dos líderes de bairro é essencial para além de abordar sobre os consequentes malefícios das queimadas, também trabalhar a conscientização sobre o assunto com os moradores de cada região de Rondonópolis, multiplicando esse conhecimento explanado na reunião.

Outro ponto importante foi destrinchar a realidade de cada bairro para elaboração de estratégicas específicas de acordo com o histórico da comunidade, tal como levantar possíveis soluções visando reduzir o número de focos e consequentemente as queimadas urbanas.

“Infelizmente a queimada urbana ainda é uma prática dos moradores que consiste em atear fogo no lixo, em restos de poda ou roçagem e em terrenos ou espaços vazios com muito mato. Isso tem que mudar, por isso contamos com a conscientização da população”, disse o coordenador da Defesa Civil, João Moto Táxi.

As ações ocorrem por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Gabinete de Apoio a Segurança Pública (Gasp) e Defesa Civil Municipal em parceira com 3º Batalhão Bombeiro Militar, unidade do CRBM-II.

Como forma de auxílio aos Bombeiros Militares (BM), o Gasp vai custear a contratação de três bombeiros por dia na folga deles do Batalhão, além de fornecer um veículo abastecido durante todo o período das queimadas. E, a Semma entrará com seis brigadistas.