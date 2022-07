Prefeitura de Tesouro anuncia mais uma edição do Festival de Praia

Dos dias 18 a 21 de agosto deste ano será realizada a 20ª edição do Festival de Praia de Tesouro. Considerado o Maior Festival de Praia da região Sudeste de Mato Grosso o evento está sendo aguardado por milhares de pessoas após dois anos de pandemia.

A vigésima edição do festival promete ser um dos melhores eventos já realizados desde o início da festa, a começar pela mudança no local e também das atrações nacionais. A partir deste ano não terá palco na região central do município, os dois palcos estarão instalados na área da praia em Tesouro a beira do Rio das Garças.

Diferente de outras edições do Festival de Praia este ano terão ao todo 16 atrações, com shows regionais ao vivo a partir já da quinta-feira (18), e para esta edição, ao invés de uma atração nacionais, o público presente poderá cantar com três shows nacionais, sendo, um na sexta-feira (20) às 21h00, outro no sábado (21) às 16h00 e outro ainda no sábado (21) às 22h00. As atrações estão sendo reveladas nas redes sociais institucionais, no instagram pelo endereço @preftesouro, e no facebook na Página Prefeitura de Tesouro.

O evento contará ainda com 20 barraqueiros que comercializarão bebidas e comidas, além de vendedores ambulantes, e de empresas que querem expor seus produtos. Outra novidade desta edição é que dentro do circuito do festival não será permitida a entrada de caixas térmicas com bebidas pelo público presente.

“Este é um evento que a gestão faz para movimentar a economia do nosso município, e por diversos anos os barraqueiros foram desmotivando a trabalhar no festival já que muita gente trazia bebida de fora. Por isso, a partir deste ano eles já estão se preparando para atender com excelência o público presente, e terão a oportunidade de voltar a ganhar dinheiro com a comercialização das bebidas,” falou a Secretária Municipal de Turismo, Arleny Mangabeiro.

Durante os quatro dias de festa, serão disponibilizadas duas áreas de camping totalmente de graça para a população que vem acampar, com banheiros químicos e chuveiros. É necessário fazer a inscrição antecipadamente, pelo telefone: 66 99911 6772 – Arleny.

Outra mudança neste festival, é que não serão permitidas churrasqueiras na beira do rio e no espaço da praia, para evitarmos possíveis acidentes domésticos já que o espaço sempre fica lotado de adultos e crianças, e também queimadas já que estamos no período de seca, e já ocorreu em outros festivais. Churrasqueiras só serão permitidas para as famílias que estiverem acampadas e identificadas.

A realização do festival de praia de Tesouro é da Prefeitura Municipal por meio das Secretarias Municipais de Turismo, e de Cultura, Esporte e Lazer, e tem como parceiro o Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura. São esperadas cerca de 25 mil pessoas durante o evento nos quatro dias de festa.