Prefeitura diz que conta com profissionais para atendimento psicossocial na rede pública

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rondonópolis respondeu a reportagem publicada nesta quarta-feira (13) pelo portal AGORA MT, sobre questionamentos feitos pela vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos), na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores. Ao relembrar da mãe que, no início da semana, teve uma crise de surto e tirou a vida da própria filha de apenas três anos, a parlamentar fez menção à busca da paciente por atendimento na rede pública municipal. ““Quantas vezes essa mãe precisou de atendimento e não foi atendida? Quem pagou com a vida foi a filha e o filho só não pagou porque tinha 15 anos”, disse.

No texto enviado, a Prefeitura de Rondonópolis afirma que conta com equipes multiprofissionais de saúde em diversas unidades, sendo que profissionais para atendimento psicossocial podem estar tanto nas unidades das Secretarias de Saúde, quanto nas que fazem parte da Secretaria de Promoção e Assistência Social.

“Dentro da secretaria de saúde, o Município conta com equipes de atendimento psicossocial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Hospital Municipal da Lions, no CAISM, bem como nas unidades especializadas em saúde mental, que são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e unidades ambulatoriais especializadas”.

O CASO

A reportagem do portal AGORA MT acompanhou em detalhes o caso. Na madrugada da última terça-feira (12), a mulher de 34 anos, no ápice de um surto psicótico, tirou a vida da própria filha. Logo após escapar da morte, o filho de 15 anos contou que desde a noite anterior, a mãe vinha tendo uma crise. Depois da prisão, o comandante do 5º BPM em Rondonópolis, Tenente Coronel Candido, confirmou: “Ela não dizia nada com nada no momento da prisão e durante a confecção do Boletim do Ocorrências ela também não dizia nada que fizesse sentido” afirmou o comandante.

Em entrevista exclusiva à repórter Vandréia de Paula, do portal AGORA MT e da TV Cidade Record, a irmã da mulher de 34 anos, disse que um dia antes ela teria buscado atendimento médico em um postinho de Saúde na região onde mora, no bairro Pedra 90. “Ela me ligou às 2h de sábado para domingo, pedindo para ir à minha casa. Ela dizia que estavam perseguindo-a, que queriam matá-la e se eu poderia cuidar da filha de 3 anos [caso fosse morta]”, relata a irmã, afirmando que ainda no final de semana, a mulher teria ficado na casa mãe, mas depois, já em casa, teve novamente surtos psicóticos e, por mais uma vez, pediu ajuda. “Minha mãe ficou com ela e depois foram até o postinho em busca de atendimento, mas lá souberam que não tinha vaga e que precisariam fazer um agendamento”.

ATENDIMENTO

A nota da Prefeitura segue: “Falando especificamente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que é composta por unidades de saúde que atendem apenas pacientes com demandas de saúde mental, Rondonópolis, sob a Gerência do Departamento de Ações Programáticas, possui atualmente o CAPS AD, para tratamento de dependência de álcool e outras drogas; o CAPS Infantojuvenil, para tratamento de transtornos mentais severos e persistes de crianças e adolescentes; o CAPS Paulo de Tarso, mantido com verba pública municipal e administrado pela filantropia da Associação Espírita Paulo de Tarso, além da Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental (Ambulatório de Saúde Mental) e o Ambulatório de Vigilância a Vítimas de Violências (Ambulatório Viva)”.

CAPS AD

Ainda conforme o Município, o CAPS AD conta com dois psicólogos e duas assistentes sociais; o CAPS Infantojuvenil tem em sua equipe dois psicólogos e duas assistentes sociais; o Ambulatório de Saúde Mental possui cinco psicólogas e uma assistente social; enquanto o Ambulatório Viva está atualmente com uma equipe composta por três psicólogas e uma assistente social.

“Cabe destacar que tanto os CAPS quanto os ambulatórios especializados em saúde mental possuem outras categorias profissionais e este texto se refere apenas aos atendimentos psicossociais”, diz o texto.

AÇÕES

“A respeito das ações, os profissionais de atendimento psicossocial atuantes na saúde oferecem psicoterapia (no caso dos psicólogos), serviços de garantia de direitos e busca por subsídios financeiros (no caso dos atendimentos dos assistentes sociais), além de oficinas terapêuticas e grupos terapêuticos com pacientes e familiares. São feitos matriciamentos junto às equipes de saúde da família, são prestados atendimentos psicossociais a pacientes encaminhados por outros setores do município, como educação e judiciário, além de palestras e orientações.

Quanto à necessidade de mais contratações, percebe-se como imprescindível uma atenção especial à capacidade de atendimento proporcional ao tamanho da população e principalmente em se tratando do momento pós pandemia, no qual a demanda reprimida tem aumentado nos serviços.

Novos fluxos de atendimento têm sido construídos e a regulamentação da oferta dos serviços tem sido revista e reformulada periodicamente, sempre com o intuito de aproveitar ao máximo o tempo de trabalho dos profissionais e distribuir os atendimentos de maneira equânime, contudo, ainda assim ocorrem demandas reprimidas nos serviços”, finaliza a nota.