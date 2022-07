Prefeitura pedirá à Justiça aval para demolir prédio atingido por incêndio

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), irá solicitar à Justiça a demolição do prédio que está em chamas há mais de 60 horas, no Centro da cidade. Durante uma agenda, na manhã desta quarta-feira (13), Nunes afirmou que a edificação de 10 andares – localizada na Rua Abdo Schahin, – está condenada, segundo laudos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

“Os engenheiros me disseram que é muito improvável um prédio ficar tantas horas sob o efeito do fogo e não ter nenhum comprometimento estrutural”, disse o prefeito.

Já foram detectadas diversas rachaduras nas paredes e oscilações da laje, que demonstram o comprometimento na estrutura do prédio, que corre o risco de desabar.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, quando o incêndio for completamente extinto, o proprietário da edificação tem a responsabilidade de acionar um engenheiro para a realização da demolição.

Entretanto, temendo pela segurança da população e planejando acelerar a volta das atividades comerciais na 25 de Março, a Procuradoria-Geral do Município vai entrar na Justiça e solicitar a implosão do prédio. O pedido pode acontecer ainda hoje.

Caso o proprietário não dê início a demolição, a própria prefeitura vai realizar a demolição e arcar com os custos do trabalho. Posteriormente, o valor da obra será cobrado do dono.

Combate

Passa de 63 horas o combate ao incêndio que consome o Edifício Comércio e Indústria, localizado na rua Abdo Schahin, 78, no Centro Histórico de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 27 homens e 13 viaturas continuam no local para o combate dos focos de incêndio no prédio.

Por conta do risco de colapso, o trabalho da corporação e mais moroso, uma vez que, ninguém pode entrar no edifício para finalizar os focos de incêndio que ainda consomem o prédio.

Para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), continua o monitoramento na região e também realizou alguns bloqueios estratégicos. São eles:

– Em toda a extensão da rua Comendador Abdo Schahin;

– Na rua Carlos de Souza Nazaré com a rua 25 de Março;

– Na rua Comendador Afonso Kherlakian com a rua Barão de Duprat;

– E na rua Constituição com a rua 25 de Março.