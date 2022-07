Prefeitura realiza licitação para contratar empresa de radares

A Prefeitura Rondonópolis preocupada com a segurança no trânsito da cidade lançou edital de licitação para contratar empresa ou consórcio de empresas para implantação de lombadas eletrônicas, radares e medidores de peso/altura.

A licitação é na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço e a data prevista para abertura do presente certame é 16 de agosto deste ano. A empresa ou consórcio vencedor ficará responsável pelo fornecimento de mão de obra, equipamentos, sistemas de operação, manutenção preventiva, coleta de dados, entre outros.

A segurança no trânsito beneficia condutores e pedestres devido a redução dos índices de furtos e roubos de veículos por meio de monitoramento remoto com geração contínua de imagens em tempo real e necessidade dos usuários das vias públicas de aumentarem o respeito às regras de trânsito a fim de evitar multas, como por exemplo respeitar o sinal vermelho e o limite de velocidade estabelecido para cada via.

Além dos aparelhos de monitoramento de avanço de sinal fechado e parada sobre faixa de pedestres, e limite de velocidades por meio de lombada eletrônica e radar fixo, haverá instalação de medidor de altura e de peso para veículos de carga como caminhões e cavalos mecânicos.

De acordo com o secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, o projeto também oferece recursos tecnologicamente avançados garantindo economia de custos, eficiência, simplicidade, flexibilidade, tempo de resposta, potencial, independência, redução drástica de infrações e monitoramento de veículos irregulares com informação de roubo/furto.

Os locais onde serão implantados os equipamentos e a quantidade foram definidos por meio de estudos técnicos seguindo a Resolução 798/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Serão pontos de instalação as avenidas Presidente Medici, Bandeirantes, Poguba, Otaviano Muniz, Barão do Rio Branco, Fernando Corrêa, Frei Servácio, João Ponce de Arruda, Dom Pedro, Lions e Tiradentes, entre outros.