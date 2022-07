PRF apreende 122 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-070

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de hoje (15), na BR 070, em Primavera do Leste, 122 kg de cocaína. Três pessoas acabaram presas.

Durante uma fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada a uma picape prata, ocupada por duas pessoas. À polícia, o condutor do carro disse que era proprietário de uma empresa de caminhões e alegou estar negociando cargas. Segundo as informações, durante a abordagem ele demonstrou nervosismo ante aos questionamentos das equipes.

A PRF, então, partiu para uma fiscalização detalhada nos caminhões. Um deles estava em estacionado em um posto de combustível. Ao ser abordado, ainda segundo a PRF, o motorista também demonstrou nervosismo.

Escondidos no caminhão, os 122 kg de cocaína. A droga, segundo o apurado, saiu do Estado de Rondônia com destino a Mato Grosso.

Os dois ocupantes da picape e o motorista do veículo de carga foram presos em flagrante e deverão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.