PRF apreende 18 quilos de maconha em caixa térmica que estava em ônibus

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 18 quilos de maconha nesta terça-feira (26), em Rondonópolis-MT. A droga estava em um ônibus que fazia o trajeto Cascavel-PR – Alta Floresta-MT.

Durante a fiscalização ao compartimento de cargas, uma caixa térmica chamou atenção do cão farejador K9 rango, o que indicava a possibilidade de conter entorpecentes no interior do produto.

Ao ser feita a verificação no objeto, percebeu-se que ele tinha um peso excessivo e havia indícios de alteração em sua estrutura. Diante disso, foram abertas suas estruturas laterais onde foram encontrados 25 tabletes de maconha. A caixa térmica havia sido despachada com destino final a cidade de Porto Velho-RO

Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de tráfico de drogas. Todo material apreendido foi entregue a Polícia Civil de Rondonópolis-MT para os devidos procedimentos.