Professora xinga aluno e abandona sala de aula em escola estadual

Uma professora foi filmada xingando um aluno na Escola Estadual Adalgisa de Barros, em Várzea Grande. No vídeo (abaixo), registrado na última segunda-feira (4), a educadora abandona a sala de aula, mas antes se dirige ao estudante: “vai tomar no seu …”

Nas redes sociais, as imagens viralizaram. Assim que a professora ameaça deixar a sala de aula, o estudante diz “vai com Deus”. Em seguida, o xingamento. Irônico, o jovem, retruca: “ai, adoro!”

A escola informou à imprensa que levou o caso à Delegacia Regional de Ensino de Várzea Grande e à Secretaria Estadual de Educação. Em nota, a Seduc se manifestou.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) esclarece que, a respeito da discussão envolvendo uma professora e um aluno da Escola Estadual Adalgisa de Barros, durante as aulas na noite desta segunda-feira (04.07), desde que tomou conhecimento dos fatos determinou que a unidade escolar tomasse providencias se reunindo de imediato com as partes envolvidas.

Quanto à conduta da professora, a Diretoria Regional de Educação (DRE) polo Várzea Grande irá tomar as providencias administrativas que o fato requer em relação a sua alteração de humor. O Núcleo de Mediação Escolar também entrou em ação e orientou a DRE para que entre em contato com Programa ERA, da Seduc-MT, para implantar ações na unidade escolar com foco no psicoemocional dos profissionais da Educação.

Em casos como esse, a Seduc-MT mantém a política da maleabilidade, da abertura e do olhar plural. Além do apoio psicológico e social aos envolvidos, desenvolve práticas de escuta ativa enquanto prevenção, estimulo ao diálogo e empatia com envolvimento de toda a comunidade escolar.