Projeto do vereador Adonias garante horta comunitária para o socieducativo

O projeto ‘Horta Comunitária’ que já iniciou nas escolas está ampliando e será implantada no socioeducativo de Rondonópolis. O vereador Adonias Fernandes que é o autor do projeto tem acompanhando o processo e dessa vez recebeu o pedido da juíza Maria das Graças Gomes Costa para incluir a unidade no programa.

Para o vereador o projeto já é um sucesso e tem conseguido a ajuda e colaboração de várias pessoas para que o Horta Comunitária seja implantado em vários locais. “Temos a área disponível para fazer a horta no socioeducativo e já levamos alguns materiais para dar início. O Eliel Silveira Souza (empresa Yara Fertilizantes) é um dos parceiros que tem colaborado com esse projeto, só tenho a agradecer a todos”, disse Adonias.

De acordo com o parlamentar, a ideia é fazer essas hortas em escolas, creches, unidades de saúde, associações de moradores e Ong’s protetoras do meio ambiente, no município. “Queremos através deste projeto proporcionar aos cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, melhoria na alimentação, o enriquecimento na merenda escolar, além de promover saúde e bem estar social”, explicou.