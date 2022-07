PSB homologa chapas durante convenção; Neuma de Morais é oficialmente candidata à Deputada Federal

O PSB (MT) homologou, durante sua convenção estadual, realizada na manhã deste sábado (30), as suas chapas proporcionais e majoritária para as eleições deste ano. O ato político-partidário mobilizou cerca de 3,5 pessoas entre filiados e simpatizantes de mais 130 municípios.

O evento foi marcado por um discurso curto feito pela professora aposentada e primeira dama de Rondonópolis, Neuma de Morais.

A candidata a Deputada Federal, dona Neuma arrebatou conclamou os socialistas a levantarem “sem medo” a bandeira das candidatura Lula e Alckmin.

O discurso de Neuma de Morais em defesa e apoio irrestrito ao ex-presidente Lula empolgou a grande maioria dos presentes na convenção.

“A convenção foi dividida entre antes e depois do discurso da dona Neuma de Morais”, observou um graduado assessor do deputado estadual e candidato a Câmara Federal, Allan Kardec, sem esconder a surpresa com a reação entusiasmada da militância ao discurso da professora.

“Ela roubou a cena, falou o que o povo quer ouvir e espera que os candidatos façam acontecer. Dona Neuma conseguiu entusiasmar todo mundo. A militância entendeu que ela é a representante do Lula e do Alckmin no PSB, e isso ficou muito evidente hoje”, ponderou um membro do diretório regional socialista logo após a convenção.

O PSB de MT não definiu apoio formal a candidatura reeleitoral do governador Mauro Mendes como se chegou a cogitar ao longo da semana. A questão deverá se resolver ao longo da semana quando as negociações forem fechadas de forma conclusiva a nível nacional e local. Em um vídeo, Mendes mandou mensagem de “boa sorte” as campanhas dos socialistas, e especial ao Senado num aceno de “boa vizinhança”.

O presidente do partido no estado, Max Russi, por sua vez, disse que o PSB local vai mesmo seguir a orientação da direção nacional e apoiar a candidatura de Lula e Alckmin.