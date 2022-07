Quatro benefícios das sementes de manga que você não conhecia

É comum que as pessoas consumam a manga e depois joguem fora suas sementes. O que muitos não sabem é que as sementes de manga contém muitas propriedades curativas, que as tornam um ingrediente valioso para a saúde. Elas podem ser consumidas na forma de manteiga, óleo ou pó.

Confira, abaixo, alguns benefícios das sementes de manga que vão te surpreender:

Uma proteína completa

O caroço de semente de manga tem um baixo teor de proteína, mas ao mesmo tempo contém a maioria dos aminoácidos essenciais, com valores mais altos de leucina, valina e lisina, tornando-o uma proteína completa.

Rico em antioxidantes

O caroço da semente de manga é uma boa fonte de polifenóis e fitoesteróis. Além disso, ele pode ser usado como ingrediente potencial para alimentos funcionais, compostos antimicrobianos e cosméticos devido à sua alta qualidade de gordura e proteína, além de altos níveis de antioxidantes naturais.

Antibiótico natural

É um antibiótico e antifúngico natural com potencial abundante e econômico que pode ser utilizado para enfrentar intoxicação alimentar e infecções causadas por microrganismos patogênicos na indústria de alimentos.

Auxilia na digestão

Devido às suas propriedades antibacterianas e teor de fibras, as sementes de manga ajudam na digestão. Além disso, elas também são carregadas de fibras, que podem ajudar na perda de peso quando consumidas em quantidade suficiente.